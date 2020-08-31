С 1 сентября в зоне ООС усиливают меры карантина: Что изменится

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе с 1 сентября усиливаются меры по профилактике распространения COVID-19. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине, связанной с распространением COVID-19, в соответствии с решением командующего Объединенных сил от 31.08.2020 года № 4664 с 1 сентября 2020 года усиливаются меры по профилактике распространения инфекции», – говорится в сообщении.

В частности, среди мер, которые будут вводиться, перечислены следующие:

со стороны Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей ограничивается пересечение линии проведения операции Объединенных сил для граждан, не имеющих соответствующих документов, определенных в районе проведения ООС;

продолжится контроль перевозчиков и гражданского населения по соблюдению правил пассажирских перевозок на автостанциях, железнодорожных вокзалах, остановках общественного транспорта и других ограничений, введенных правительством Украины;

в отношении военнослужащих операции Объединенных сил – ужесточены требования соблюдения ими режимно-ограничительных мероприятий карантина. Личному составу предписано избегать контактов с военнослужащими других частей и гражданским населением;

на местах несения службы, контрольно-пропускных пунктах, объектах жизнедеятельности личного состава – обязательное проведение ежедневной профилактической дезинфекции. А также обязательно использование личным составом защитных масок и соблюдение социальной дистанции.

Напомним, с 1 сентября контрольные пункты въезда–выезда в районе проведения Операции Объединенных сил переходят на осенний график работы и продолжают функционировать в условиях карантина. Пропуск через линию разграничения будет осуществляться с 07:00 до 18:30. В направлении временно неподконтрольной территории – до 18:00. По осеннему графику в Донецкой области будут функционировать КПВВ «Марьинка», КПВВ «Новотроицкое», в Луганской – КПВВ «Станица Луганская».