Компьютерные курсы, пилатес, английский: Как в Славянске проводят досуг пожилые люди (Фото)

В Славянске уже более двух лет действует клуб досуга для пожилых людей – Фонд поддержки лиц старшего возраста «Возраст счастья». Его основательница Наталья Бондаренко полностью разрушает стереотипы о том, что на пенсии нужно смотреть сериалы и вязать носки. Она занимается пилатесом, учит английский, путешествует, ходит на свидания и планирует завести Ютуб-канал. Приучает к этому и других пенсионеров города. Об этом сообщает «Вільне радіо».

Сама женщина – харьковчанка, в 2012 году она переехала в Святогорск, где активно развивала туристический бизнес. Но война изменила ее планы. Вскоре женщина перебралась в Славянск. «После того, как освободили Славянск, я начала искать себе работу. И пришла работать в одну из международных организаций, которая тогда входила в город. Я 2 года работала в этой организации, а потом я поняла, что мне больше нужен Славянск, люди, которые здесь живут, чтобы здесь была хорошая жизнь», – вспоминает общественная активистка.

13 мая 2017 года женщина зарегистрировала организацию «Фонд поддержки лиц старшего возраста "Возраст счастья"». И запланировала устраивать образовательные мероприятия для пенсионеров.

«Сейчас все немного меняется. Конечно, они отстают. И вот надо помочь им оглянуться вокруг и понять, что жизнь изменилась. Надо не пропустить те 20-30 лет, которые у тебя есть впереди. Это также твоя жизнь», – объясняет основательница клуба досуга.

Начинать приходилось с нуля. Наталья проводила курсы компьютерной школы для взрослых – директор Центра культуры и окружающей среды Александр Кошлаков предоставил возможность проведения этих курсов в помещении с компьютерами. Первых участников и участниц Наталья Бондаренко приглашала через социальные сети, обращаясь к сыновьям и дочерям: «Дорогие сыновья и дочери, внуки и внучки, передайте, пожалуйста, своим папам и мамам, дедушкам и бабушкам, которых мы ждем». И указывала адрес, куда надо прийти и на какое время.

И это сработало. Уже через несколько дней на первый урок собрались 25 человек.

Сейчас на постоянной основе 10-12 волонтеров в «Возрасте счастья» помогают организовывать досуг.

В течение последних двух лет Бондаренко активно развивает организацию, привлекает волонтеров, пишет проекты, путешествует по Украине, принимает участие в тренингах и лекториях. Именно благодаря тому опыту, который она получила за это время, удалось получить все необходимое в помещение фонда «Возраст счастья».

Расположилась организация в Центре культуры и окружающей среды Славянска по ул. Вокзальная, 77, ком. 209. Их офис – небольшой, но очень уютный. Здесь разместили столы, ноутбуки для занятий. На стенах – грамоты и сертификаты представителей «Возраста счастья» с конкурсов и тренингов.

Проблема самореализации пожилых людей актуальна не только в Славянске.

«Что такое бабушка в семье? Ну ладно. Пирожков напечет, борща сварит... Но человеку все же важно, чтобы он общался с такими же, с равными. Общался, думал, планировал», – говорит основательница «Возраста счастья».

Ее философия: человек должен быть счастлив на протяжении всей своей жизни, а пожилые люди часто теряют мотивацию к саморазвитию.

Как рассказывает Наталья, после выхода на пенсию человек обычно растерян, до этого все время находился в каком-то ритме, а потом выбился из него. «Возраст счастья» – место, где к этому ритма возвращают. Здесь работают театральный кружок, пилатес, танцы, боулинг и многое другое. Также волонтеры организуют свидания для пожилых людей, ищущих себе пару. А в ближайших планах – освоить видеоблогерство и завести собственный Ютуб-канал.