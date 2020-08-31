Или сохраняем западный вектор, или возвращаем Донбасс и вычеркиваем Запад, – посол Украины в Великобритании

Санкции против России не эффективны в борьбе за Донбасс. И Украине нужно принять решение: или мы сохраняем западный вектор, или возвращаем контроль на Донбассе и вычеркиваем решение о движении на Запад. Об этом в интервью «Европейской правде» заявил новый посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, который отправляется в Лондон через неделю.

«Я вообще выступаю против "фетишизации" санкций. То, что России больно, еще не делает нам лучше… Да, санкции против государства-агрессора, безусловно, восстанавливают справедливость и заставляют его что-то делать. Но до сих пор никакие санкции не заставили Россию вывести из Донбасса пару тысяч своих [военных] советников», – заявил Пристайко.

Он добавил, что нет и «потребительской» реакции россиян на санкций, что якобы должно было бы повлиять на политические процессы. «Этого влияния пока нет. Холодильник у них не побеждает телевизор, у телевизора позиции пока сильнее. Как шутят сами россияне, они "по-прежнему не жили хорошо, то и сейчас не надо начинать"», – отметил дипломат.

Пристайко признает, что есть влияние санкций на некоторых олигархов, «которые не могут ездить на Лазурное побережье, семьи которых не могут учиться комфортно, как привыкли». «Но в системе принятия решений в РФ это не ощущается», – констатировал он.

Однако есть направления санкций, которые способны надавать на Россию. «Будущее России ограничивается технологиями. Существуют силы в России, которые понимают, что не получится построить свой интернет, "Чебурашку", или как они там собираются его назвать. Которые вслух говорят: "Мы не можем получить технологии глубоководного бурения, современные материаловедческие или какие-то другие технологии, а без этих технологий мы становимся страной третьего мира" Вот это – то, что в санкциях действительно важно», – приводит пример посол.

Поэтому в ситуации с Донбассом Пристайко не исключает и военного решения ситуации. «Знаете, откуда пошла фраза о "101-м китайском предупреждении"? Когда в прошлом веке Китай предупреждал всех, что "мы вас разорвем, если ..." Но только предупреждали, а не делали, ибо военная мощь Китая тогда была смехотворной. Кто мог тогда подумать, что менее чем за 100 лет они пойдут вверх настолько быстро, что с ними сможет конкурировать только одно государство в мире. Этот пример свидетельствует: ничего нельзя исключать, даже вариант военного решения», – сказал он.

«Я считаю, что у нас должен быть такой тайный план, и он постоянно должен обновляться в расчете на рост наших возможностей. Нельзя этого отрицать… Но это, наверное, план на длительную перспективу», – добавил дипломат.

Он добавил, что наличие санкций, в том числе, удерживало Украину в рамках Минских соглашений: «Когда была дискуссия, не стоит нам заканчивать "Минск" 31 декабря 2015 (ведь именно эта дата прописана в самых сделках), и объявив тогда, что "Минск" себя исчерпал, мы бы ничего не нарушили, даже формально. Но каждый раз контраргумент был: "тогда Запад отменит санкции". Мол, санкции привязаны к "Минску", поэтому "Минск" – "святой", его трогать нельзя».

Пристайко подчеркнул, что никогда не поддерживал эту логику. Во-первых, в самых Минских соглашениях не прописаны никакие санкции. Они привязаны решением европейским.

«Если будет выбор между выживанием государства и выполнением до конца "Минска", то очевидно, что является приоритетом. Поэтому мы при необходимости можем забыть о "Минск" просто завтра и сказать: "Все, он закончился. До свидания!". Если из-за этого отменят часть санкций, то это неприятно, но это не проблема. Если Россия в ответ выйдет из стола переговоров – это совсем неприятно. Но и это еще не конец света. Ведь все зависит от того, какова наша с вами цель. Наша цель – восстановить территориальную целостность Украины … как было до 2014 года», – поясняет посол.

«То есть нам надо принять решение: Украина сохраняет западный вектор, или мы восстанавливаем, возвращаем [контроль на Донбассе] и вычеркиваем решение о движении на Запад?», – заключил он.

Пистайко уточнил, что сейчас не участвует в переговорах по Донбассу, поэтому его высказывания не являются официальной позицией Украины по этому вопросу.