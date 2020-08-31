Болеют, могут не дождаться: На КПВВ «Новотроицкое» люди 5 месяцев ждут пропуска в «ДНР» (Видео)

На КПВВ «Новотроицкое» сейчас проживают около 15 человек, некоторые из которых с марта не могут вернуться домой. Их не пропускает «ДНР». Больные, пожилые люди, женщины с детьми неделями живут в палатках спасателей и едят то, что им привозят гуманитарные миссии.

Днем они находятся под навесом КПВВ, внешне представляющим обычную остановку транспорта. И со стороны кажется, что люди просто ожидают свой автобус.

Пенсионерка Галина Гончарова живет на «Новотроицком» уже 15 дней. «Едешь не потому, что здесь плохо, здесь лучше, чем там, а потому, что там дом, дети», – говорит она.

А два месяца назад Галина была на КПВВ «Марьинка», тогда группа женщин просили украинских пограничников пропустить из через данный пункт пропуска. Мол, придя к блокпосту «ДНР», они с ними сами договорятся. Галине Федоровне вместе с иными 4 женщинами в тот раз КПВВ открыли. Они почти сутки умоляли представителей «ДНР» пропустить их домой. Но те отправили их назад.

Пожилая пенсионерка без еды тогда еле прошла 11 километров, последние 2 месяца она выживала как могла. «То на вокзале жила в вагончике. А как приехала сюда на "Новотроицкое", мне сказали: бабушка, никуда не ходите. Я уже всю пенсию прожила, мне не за что жить. А здесь и покушать дают», – рассказывает пенсионерка.

Соседка Галины Федоровны на жизнь не жалуется. Говорит, на КПВВ их кормят, на ночь пускают спать в палатку спасатели. Но ей тоже хочется домой к детям. Но она не уверена, что дождется. У женщины запущенный сахарный диабет, недавно у нее был инсулиновый шок, чудом откачали. «У меня сахар больше тройной дозы. Но все равно жду ответа [от "ДНР"], а ответа нет», – говорит она.

Попасть в «ДНР» сейчас сложно: для получения разрешения нужно отправить в «республику» заявление с документами. Там заявление рассматривают и решают, когда дать разрешение на въезд. Только после этого человека пропускают. Но количество «мест» ограничено.

«ДНР» с начала карантина открыла только свое КПП «Еленовка», которое находится на одном транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». «Республика» открывает КПП только по понедельникам и пятницам. Но пропускают только согласно разрешительным спискам.

Соответственно, только 2 дня работает и КПВВ «Новотроицкое». «В сутки в обе стороны проходит около 400 людей. Но если у человека есть веская причина – воссоединение семьи, болезнь и пр. – то хлопочем об их пропуске», – рассказывает Андрей Боровский, первый заместитель начальника отдела пограничной службы «Новотроицкое».

Некоторым везет получить разрешение. Марина с 4-мя детьми едет в Снежное – ухаживать за больной мамой.

КПВВ стоит на некогда оживленной трассе Донецк – Мариуполь. До войны здесь проезжали тысячи автомобилей в сутки. Люди могли просто поехать на выходные покупаться на море. Теперь эту дорогу решаются преодолеть только люди, у которых произошла большая беда.

7 лет войны, а сейчас еще и карантин. Все это отдаляет неподконтрольный Донбасс от свободной Украины. И если до коронавируса через КПВВ «Новотроицкое» ехали тысячи людей – к друзьям, родным, на учебу, на работу, за услугами, то сейчас едут единицы и причины – на лечение и на похороны.

Напомним, с 1 сентября КПВВ на Донбассе переходят на осенний режим работы, а также в дальнейшем будут работать с соблюдением карантинных условий. Так, после 18:00 в «ДНР» пропускать граждан не будут.

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь.). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»