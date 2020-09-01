Среди заболевших – новорожденный: На Донетчине за сутки зафиксировали 45 случаев COVID-19

За понедельник, 31 августа, COVID-19 диагностировали у еще 45 жителей Донецкой области. Среди заболевших – четверо детей и трое медработников. Об этом сегодня, 1 сентября, в своем Telegram-канале сообщил руководитель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Среди инфицированных:

10 – в Краматорске (мужчины 85, 35, 65, 73 и 62 лет, женщины 59, 46, 37, 22 и 23 лет);

10 – в Мариуполе (мужчины 34, 46, 36, 30 и 53 лет, 17-летняя девушка, женщины 34, 48, 31 и 38 лет);

9 – в Славянске (новорожденный мальчик, 16-летний парень, мужчины 36, 48 и 31 года, 12-летняя девочка, женщины 67, 68 и 31 года)

4 – в Мангушском районе (мужчина 34 лет, женщины 45, 42 и 39 лет);

3 – в Бахмуте (2-летняя девочка, женщины 48 и 62 лет);

3 – в Никольском районе (мужчины 59 и 67 лет, женщина 54 лет)

2 – в Угледаре (женщины 58 и 81 года)

по 1 – в Николаевке (женщина 50 лет), Дружковке (мужчина 48 лет), Лиманской ОТГ (женщина 73 лет) и Славянском районе (мужчина 18 лет).

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 1 467 случаев COVID-19, из них: