Рост «минималки»: Эксперты назвали возможные последствия

Заложенное в законопроекте № 3963 повышение минимальной зарплаты не ускорит инфляцию в Украине, но проблемы могут возникнуть с последующими этапами роста минималки. Такое мнение выразил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии «Сегодня».

«Теперь минзарплата более соответствует прожитминимуму, это абсолютно логично, человек не может получать меньше, чем фактический прожитминимум. Что касается роста налогового давления на бизнес, то крупные компании и так не платят своим сотрудникам минимальную официальную зарплату, поэтому для них ничего не изменится. А для тех, кто платит зарплату в конвертах – просто произойдет перераспределение. Увеличение минимальной зарплаты на 277 грн добавит к налоговой нагрузке (ЕСВ) всего 60 грн, это не такие большие деньги», – говорит Пендзин.

А вот обещанное властями дальнейшее повышение минималки с 1 января до 6000 грн и с 1 июля до 6500 грн у Пендзина уже вызывает вопросы. Прежде всего в части компенсаторов. Они уже должны быть прописаны в проекте госбюджета на 2021 год, который должен быть подан в Раду к 15 сентября. Речь идет о 40-45 млрд грн, которые нужно найти для бюджетной сферы, говорит Пендзин.

Впрочем, в Европейской бизнес-ассоциации считают, что бизнесу, особенно небольшому, все же придется сложно. По их мнению, ухудшатся условия деятельности для добросовестных плательщиков.

«Они будут нести дополнительные расходы на уплату ЕСВ, при этом сталкиваясь с усиленной недобросовестной конкуренцией со стороны теневого сектора, которая вырастет. Фактически именно на добросовестный бизнес будет переведено бремя увеличенных фискальных аппетитов. Увеличение фискального давления в разгар экономического кризиса приведет к снижению налоговых поступлений от той части бизнеса, которая усилит тенизацию своей деятельности», – говорится в заявлении Ассоциации.