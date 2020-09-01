Минские соглашения остаются единственной согласованной основой для достижения мира на Донбассе, – ООН

В Генеральной ассамблее ООН в понедельник, 31 августа, представили доклад о работе Совета Безопасности ООН в 2019 году. Речь шла, в том числе, и об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Сообщается, что в повестке дня Совбеза были пункты не только по ситуации в отдельных странах, но и тематические вопросы, в том числе касающиеся борьбы с финансированием терроризма, с предоставлением оружия и других ресурсов террористам. Также в прошлом году Совбез уделил большое внимание защите мирных граждан и детей в условиях конфликтов, а также оказанию гуманитарной помощи.

«В 2019 году в центре внимания Совета находились ситуации в Афганистане, Ираке, Йемене, Ливии, Сирии, Мали, Центральноафриканской Республике, Сомали, а также в ряде стран Европы. В европейском досье Совбеза была Украина. О ситуации в этой стране докладывали помощник Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и заместитель Координатора чрезвычайной помощи Урсула Мюллер, главный наблюдатель Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Эртугрул Апакан и специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик. Они сообщали Совету о том, что "Минские соглашения, хотя они во многом не выполняются, остаются единственной согласованной основой для достижения мира путем переговоров на востоке Украины"», – говорится в сообщении.