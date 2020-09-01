За сутки в Украине зафиксировали 2088 случаев коронавируса

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 2 088 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 1 сентября, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки в Украине заболели 2 088 человек. Из них 104 ребенка, а также 101 медработник. Был госпитализирован 391 человек. Зафиксированы 48 летальных случаев. При этом выздоровели 688 пациентов. За все время пандемии в Украине заболели 123 303 человека. Из них 8 077 детей и 11 362 медработника. При этом в целом выздоровели 57 802 пациента. Летальных случаев – 2 605», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы в Харьковской (262), Одесской (211), Львовской (193), Тернопольской (180), Ивано-Франковской (169), Черновицкой (117) областях и г. Киеве (176).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 1 448 (по данным Донецкой ОГА – 1 467) случаев COVID-19, в Луганской – 320 случаев.