Динамика обстрелов в зоне ООС: Украинские позиции обстреливали 60 раз (Инфографика)

Новый режим прекращения огня на Донбассе начал действовать с 27 июля. В частности, эти договоренности запрещают открывать любой огонь без разрешения руководства. В случае умышленного нарушения режима прекращения огня в отношении военнослужащих Вооруженных сил Украины могут применять дисциплинарные взыскания. До перемирия, в течение июля незаконные вооруженные формирования (НВФ) 334 раза обстреляли украинских военных. В свою очередь, в период с 29 июля по 30 августа в зоне Операции Объединенных сил НВФ 60 раз обстреливали украинские позиции, погибли 2 украинских военных, 3 – получили ранения. Об этом пишет «Слово і діло» («Слово и дело»)

Как заявили в Министерстве обороны Украины, перемирие, в частности, предусматривает запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на применение огня, запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.

«В случае нарушения противником режима "тишины" и создания угрозы жизни украинских военнослужащих Вооруженные силы Украины имеют право отвечать на враждебные обстрелы», – подчеркнули в Минобороны.

Как отмечает издание, «перемирие продержалось только полчаса, в целом в течение 27 июля было зафиксировано три обстрела боевиков, на следующий день – один обстрел».

Один военнослужащий умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности 29 июля.

Больше всего обстрелов произошло 8 августа – за день НВФ 7 раз стреляли по украинским позициям.

13 августа в Донецкой области в результате отклонения от маршрута следования подорвались на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них погиб, второй получил ранения. Об этом сообщили в пресс-центре Оперативно-тактической группировки Восток.

25 августа еще двое бойцов получили ранения, в результаты подрыва на взрывном устройстве.