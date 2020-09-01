На Донетчине за парты сели более 16 тыс. первоклассников

Более 16 тыс. детей впервые пошли в школу на Донетчине. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

«В новом 2020 – 2021 учебном году в первые классы в Донецкой области зачислено 16302 ученика, открыт 781 класс», – сообщили в ДонОГА.

В 10-е классы зачислены 9364 ученика, открыты 475 классов.

Также сообщается, что в Донецкой области действуют 511 учреждений общего среднего образования, в которых будут получать образование 169,8 тыс. учеников.