Сводка из зоны ООС за 31 августа: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 31 августа, зафиксированы 2 факта нарушения режима прекращения огня со стороны НВФ. Так, провокация из стрелкового оружия отмечена на участке фронта вблизи Водяного. Кроме того, неприцельные выстрелы из подствольного гранатомета зафиксированы вблизи Авдеевки. Эти огневые провокации противника не несли угрозы украинским военным, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток, 1 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

В «ДНР» заявляют, что «подразделения ВСУ за прошедшие сутки не открывали огонь по территории ДНР, однако один раз нарушили условия дополнительных мер контроля и усиления перемирия: на донецком направлении в районе поселка Верхнеторецкое украинские военные осуществили один взрыв. Предположительно, произошла детонация минно-взрывного заграждения».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.