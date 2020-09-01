В «ДНР» три человека погибли на недействующей горной выработке в Шахтерском районе. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

Как рассказали в «республике», 31 августа в Шахтерском р-не, между селами Михайловка и Новоорловка, на нефункционирующей горной выработке погибли 3 человека: мужчины 1966, 1969 и 1972 годов рождения.

«Горноспасатели провели замеры газовой обстановки в выработке, в 15-18 м от устья выработки обнаружили и выдали на поверхность погибших. Погибшие не являлись работниками выработки», – сообщили в «ДНР».