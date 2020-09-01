«ДНР» открывала «Еленовку»: Четверым людям потребовалась помощь медиков

Через КПП «ДНР» в Еленовке на подконтрольную украинским властям часть Донетчины 31 августа пропустили 107 человек и 17 автомобилей. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Пропуск осуществлялся в обе стороны. Как уверяют в «ДНР», 31 августа в «республику» пропустили 25 транспортных средств, 214 человек, в обратном направлении – 17 транспортных средств, 107 человек.

Также в «ДНР» сообщают, что на КПП «Еленовка» 4 человека в период с 08:25 до 18:10 31 августа обратились за медицинской помощью.

Напомним, с 1 сентября КПВВ на Донбассе переходят на осенний режим работы, а также в дальнейшем будут работать с соблюдением карантинных условий. Так, после 18:00 в «ДНР» пропускать граждан не будут.

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь.). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.