В «ДНР» еще 39 человек заразились COVID-19

В «ДНР» за сутки выявили 39 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 31 августа, выявлены 39 случаев заболевания», – уверяют в «минздраве».

Всего по состоянию на 10:00 1 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 2 560:

на лечении – 1 183 пациента,

выписаны – 1 236 человек,

летальных случаев – 141.

«По состоянию на 1 сентября коронавирусная инфекция была выявлена у 125 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения республики и получают бесплатное лечение», – утверждают в «ДНР».