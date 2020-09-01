Житель Луганщины получил 2 года тюрьмы за разбитый знак «Украина»

Житель Луганщины осужден за разрушения знака «Украина» вблизи КПВВ «Станица Луганская». Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы по факту совершения хулиганских действий (ч. 3 ст. 296 УК Украины).

«Досудебным расследованием установлено, что в июле этого года, находясь в нетрезвом состоянии вблизи линии разграничения в пгт Станица Луганская, ранее судимый за хулиганство 52-летний мужчина, грубо нарушая общественный порядок из мотивов явного неуважения к обществу, умышленно разрушил знак "Украина", который находился у контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская"», – рассказали в прокуратуре.

В ведомстве также сообщили, что в настоящее время приговор не вступил в законную силу, поскольку идет срок апелляционного обжалования – 30 дней со дня оглашения приговора.