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На Луганщине от коронавирусной пневмонии умерла женщина (Карта)

01.09.20 12:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Луганской области за сутки подтверждены 13 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Новые случаи коронавирусной инфекции (из них 2 детей) зафиксированы:

  • в Меловском районе – 8;
  • в Северодонецке – 1;
  • Лисичанске – 2;
  • Попаснянском районе – 2.

Среди заболевших – 9 человек контактировали с выявленными ранее, 2 – больны пневмонией, 1 – болен бронхитом, 1 – прибыл с неподконтрольных украинским властям территорий.

Кроме того, умерла женщина в возрасте 60 лет – жительница Попаснянского района. Причина смерти – коронавирусная пневмония.

По состоянию на 1 сентября в Луганской области подтверждены 329 случаев коронавирусной болезни, из них:

  • выздоровел – 191 человек;
  • продолжают лечение – 135 пациентов, в том числе 7 детей (45 человек лечатся в больницах, 90 – амбулаторно);
  • умерли – 3 человека.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 1 сентября в Украине COVID-19 заболели 123 303 человека (57 802 пациента – выздоровели, 2 605 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 1 467 случаев (выздоровели – 1 020 пациентов, летальных случаев – 19).

В «ДНР» – 2 560 случаев коронавируса (выздоровели – 1 236 человек, летальных случаев – 141). В «ЛНР» (на 31 августа) – 692 заразившихся (выздоровели – 616 человек, летальных случаев – 17).

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