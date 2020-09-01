Взрыв гранаты в «ЛНР»: Тяжело ранена женщина

В «ЛНР» в Червонопартизанске (после переименования – Вознесеновка, относится к Свердловску, после переименования – Должанск) в результате взрыва гранаты тяжело ранена женщина. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».

Инцидент произошел 31 августа на ул. Крупской,145. Как уверяют в «ЛНР», в результате взрыва гранаты получила минно-взрывные ранения женщина 1992 года рождения. В тяжелом состоянии, с диагнозом «минно-взрывная травма, множественные оскольчато-резаные раны» пострадавшая доставлена в реанимационное отделение ЦГБ г. Свердловск (Должанск). В данный момент из реанимационного отделения переведена в травматологию, угрозы для жизни нет.

Со слов пострадавшей, примерно в 08:25 она вышла из своего дома по ул. Крупской вместе с годовалым ребенком. Увидела, что за двором стоит обрезанная канистра, а в ней – кирпич. Женщина подняла канистру и обнаружила под ней гранату. В этот момент произошел взрыв. К счастью, ребенок был на безопасном расстоянии и не пострадал.