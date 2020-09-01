В России в ДТП попал автобус из «ДНР», есть погибшие и пострадавшие (Фото)

В Воронежской области РФ произошло ДТП с автобусом, перевозившим людей из «ДНР».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области, 31 августа примерно в 04:20 в Ольховатском районе Воронежской области на автодороге «Белгород – Павловск», по предварительным данным, 37-летний водитель микроавтобуса «Рено Трафик», двигаясь со стороны Ростова-на-Дону в направлении Белгорода, предположительно, уснул за рулем и допустил съезд транспортного средства в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель, а также пассажир микроавтобуса, 72-летняя женщина, от полученных травм скончались. Еще 5 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

При этом российские СМИ сообщают, что «погибшие и пострадавшие в ДТП с микроавтобусом Renault в Воронежской области являются гражданами ДНР».

«Прокуратура Ольховатского района взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту ДТП», – уверяют в росСМИ.