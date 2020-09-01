Конкурсный отбор управляющего УМХ: В «Медиа Группе Украина» сделали заявление

В «Медиа Группе Украина» сделали заявление по поводу конкурсного отбора управляющего УМХ, повторно объявленного Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Текст заявления обнародован сегодня, 1 сентября, на сайте медиа-холдинга.

«Медиа Группа Украина» заявляет о своей неизменной позиции относительно несоответствия конкурса нормам действующего законодательства. Перед объявлением конкурса должен быть проведен аудит активов, выставляемых на конкурс, а участникам конкурса – представлена информация об этих активах, на основе которой можно было бы составить реальные бизнес-программы развития активов УМХ. Однако АРМА проводит конкурс абсолютно формально, несмотря на требования законодательства и здравого смысла.

«Чтобы иметь доступ к информации, касающейся проведения конкурса, и контролировать его течение, "Медиа Группа Украина" подала документы на участие в конкурсе (участник от "Медиа Группы Украина" – издательский дом ООО "Сегодня Мультимедиа"). Гарантированная сумма отчислений в бюджет, указанная в заявке "Медиа Группы Украина" – 1 гривна», – говорится в заявлении.

«Медиа Группа Украина» считает, что конкурс должен быть отменен. Передача имущества, имущественных и корпоративных прав, ценных бумаг «Украинского Медиа Холдинга» должно происходить согласно нормам действующего законодательства Украины.

«Медиа Группа Украина» оставляет за собой право обратиться в суд и обжаловать действия АРМА.