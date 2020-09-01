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На Донетчине после капремонта открыли опорную школу (Фото)

01.09.20 12:19
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА

В Селидово (Донецкая обл.) сегодня, 1 сентября, торжественно открылась школа №6, которую капитально отремонтировали в рамках национального проекта «Большая стройка». Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

В школе заменили окна и двери, провели капитальный ремонт внутренних помещений, выполнили мероприятия по термомодернизации и благоустройству территории. Школа обеспечена современным оборудованием, спортивными тренажерами, интернетом. С сегодняшнего дня в ней будут учиться 709 учеников. В перспективе она сможет принять более 1,2 тыс. школьников. Реконструкция и капитальный ремонт школы проведены за счет средств областного (95%) и местного (5%) бюджетов.

В празднике Первого звонка приняли участие министр развития громад и территорий Алексей Чернышев и руководитель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Фото: пресс-служба Донецкой ОГА
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА

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