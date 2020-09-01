Офицера ВСУ будут судить за нанесение убытков более 1,4 млн грн: Подробности

Офицера Вооруженных сил Украины будут судить за нанесение убытков на сумму более 1,4 млн грн. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Сообщается, что бывшего начальника финансово-экономической службы одной из воинских частей ВСУ обвиняют в халатном отношении к военной службе, совершенном в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

«По данным предварительного расследования, офицер ВСУ, небрежно относясь к военной службе, допустил необоснованное начисление непредусмотренных законом выплат денежного довольствия военнослужащим и заработной платы работникам воинской части, чем вызвал тяжкие последствия в виде материального ущерба воинской части на сумму более 1 млн 490 тыс. грн», – сообщили в ГБР.

В случае доказательства вины военнослужащему грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.