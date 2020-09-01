Судебные слушания по делу МН17 продолжатся в конце сентября

Слушания в суде по сбитому самолету рейса МН17 в небе над Донбассом в 2014 году продолжатся 28 сентября. Об этом заявил председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус, передает «РБК–Украина».

Судебный процесс возобновился 31 августа после перерыва в несколько недель.

Как сообщили в суде, ближайшие родственники погибших смогли высказать свои пожелания относительно дальнейшего развития дела об авиакатастрофе. Ранее на данный блок было выделено две недели, однако одного дня оказалось достаточно.

По словам адвокатов, 76 родственников погибших уже заявили, что хотят выступить на суде.

В настоящее время процесс все еще находится на предварительной стадии.

Напомним, малайзийский «Боинг-777» рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (подконтрольная «ДНР» территория) с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курске.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее. В июле 2020 года Нидерланды подали в отношении России иск в Европейский суд по правам человека.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта 2020 года.

Подозреваемыми по делу проходят трое граждан России – глава военной разведки «ДНР» Сергей Дубинский, «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин и заместитель главы военной разведки «ДНР» Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне «ДНР».

Также известно, что Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов против России.