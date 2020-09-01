Пенсии выплатят вовремя: На Луганщине на карантин ушел Меловской отдел обслуживания граждан ПФУ

Меловской отдел обслуживания граждан Беловодского объединенного управления ПФУ Луганской области закрыт на карантин. Об этом сообщает пресс-служба Меловской райгосадминистрации.

Карантин введен в связи с тем, что у нескольких работников подтвердился COVID-19, он продлится до 9 сентября.

«Услуги по пенсионному обеспечению можно получить на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, в том числе подать документы на автоматическое назначение пенсии. Кроме того, работает "горячая" телефонная линия: 093-962-6900», – отмечают в пресс-службе.

Там добавляют, что выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплат в установленном порядке: пенсия будет зачислена на счет в банке, а тем, кто выбрал «Укрпочту», почтальоны доставят пенсии домой.