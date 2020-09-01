Политолог пояснил причины отмены выборов на прифронтовом Донбассе

Проводить местные выборы на прифронтовых территориях Донецкой и Луганской областей нелогично. Об этом заявил политолог Александр Антонюк в эфире телеканала «Украина 24».

«Правильное решение (отмена выборов в прифронтовых подконтрольных районах, – ред.). Напомню, что на территориях Луганской и Донецкой областей проходят военные действия. Мы не можем проводить выборы в областные советы. Во-первых, потому что будет неполное представительство, во-вторых, административное управление этими территориями осуществляют военно-гражданские администрации. Нелогично проводить выборы областного совета, который имеет функции контроля и взаимодействия с областной администрацией. Военно-гражданская администрация – это кардинально другая система правовых отношений, в том числе и с громадами», – сказал он.

Политолог объяснил, почему под отмену попадают и территории, на которых непосредственно нет боевых действий.

«В связи с децентрализацией у нас произошло укрупнение территориальных громад. Соответственно, если город далеко от места боевых действий, но входит в ОТО, где проходят боевые действия – выборы там проводить нельзя. Не может глава ОТО осуществлять свои прямые полномочия, так как там нет ни нормальной инфраструктуры, ни нормальной жизни. Там есть риск обстрелов, и они требуют другого административного управления. Именно поэтому эти 18 ОТО не подпадают под выборы», – сказал он.

Напомним, Центральная избирательная комиссия приняла решение о невозможности проведения местных выборов 25 октября 2020 года в 18 громадах на Донбассе. Выборов не будет в 10 объединенных территориальных громадах Донецкой и 8 громадах Луганской областей.