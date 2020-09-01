«Большая стройка»: На Донетчине после капремонта открылись 5 школ и 3 детских сада (Фото)

Сегодня, 1 сентября, в Донецкой области открылись 5 школ и 3 детских сада. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

«После капитального ремонта открывается 5 школ (в Красногоровке, Селидово, Северске, Никольском и Желанном) и 3 детских сада в Бахмуте. Еще один детский сад торжественно открыли в конце августа в Мариуполе. Работы на объекте в Краматорске продолжаются», – написал Кириленко.

Он рассказал, что вместе с министром развития громад и территорий Алексеем Чернышевым поздравили школьников и педагогов Красногоровки с началом нового учебного года и открытием обновленной школы.

«Школа – знаковая для области: в 2017-м ее расстреляли российско-террористические группировки из тяжелой артиллерии. Тогда школа сильно пострадала. Потребовалось три года и 95 млн грн, чтобы ее полностью реконструировать. И сегодня она одна из лучших в области», – подчеркнул Кириленко.

В Донецкой ОГА также сообщили, что сегодня открыл свои двери современный учебно-воспитательный комплекс в поселке Желанное Ясиноватского района. В учреждении провели комплексную модернизацию в рамках программы президента «Большая стройка».

Участие в открытии школы принял участие заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин.

«Школа рассчитана на 300 учеников, здесь работает 15 учителей и три воспитателя. Мы гордимся тем, что 9 из них – наши воспитанники. Вся громада с нетерпением ждала открытие школы, и сегодня для каждого из нас настоящий праздник!», – говорит директор УВК Наталия Бизяева.

В здании школы была проведена термомодернизация; замена внутренних сетей; отделочные работы внутренних помещений; выполнены мероприятия по доступности для маломобильных групп населения; благоустройство прилегающей территории. Общая сметная стоимость проекта капитального ремонта составила 35 млн 234 тыс. грн.

Напомним, в Селидово (Донецкая обл.) сегодня, 1 сентября, торжественно открылась опорная школа №6, которую капитально отремонтировали в рамках национального проекта «Большая стройка».