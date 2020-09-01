На Луганщине горят 5 га лесной подстилки

На Лугащине произошел пожар в лесном массиве Северодонецкого лесоохотничьего хозяйства. К его тушению привлечены 82 человека и 18 единиц техники. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Информация о возгорании лесной подстилки в лесном массиве Северодонецкого лесоохотничьего хозяйства вблизи пос. Боровское поступила спасателям сегодня в 11:20.

«По состоянию на 13:30 площадь пожара составляет около 5 га. Верхового пожара не наблюдается. Угрозы населенным пунктам нет. К тушению привлечены 82 человека и 18 единиц техники. От ГСЧС 42 человека и 10 единиц техники, от лесного хозяйства 25 человек и 6 единиц техники, от ВСУ 15 человек 2 единицы техники», – говорится в сообщении.