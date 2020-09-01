В «ДНР» третий день горит мусорный полигон

В «ДНР» в районе Снежного третий день тушат пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

«С 30.08.2020 года, Снежное, возле ул. Маковского, открытая территория, полигон твердых бытовых отходов общей площадью 4 га – пожар, очаговое горение 1 га мусора и 1 га сухой травы», – говорится в сообщении.

Как уверяют в «ведомстве», пожар был локализован, на утро 1 сентября площадь горения составляет 60 кв. м. К тушению привлечены 3 единицы техники и 6 человек личного состава.

Напомним, ранее директор «Восточной правозащитной группы» Вера Ястребова сообщила, что на неподконтрольной украинским властям части Донбасса появилась новая проблема – с вывозом мусора. В поиске решения данной проблемы местные «администрации» стали прибегать к решению сожжения мусора прямо на свалках, что привело к пожарам лесополос в окрестностях полигонов. По оценкам украинских правозащитников, эксплуатируемые свалки в ОРДЛО и мусорные пожары создают проблемы экологического характера, поскольку они существуют в условиях несоблюдения каких-либо мер безопасности и могут вызывать масштабные загрязнения окружающей среды.

При этом в «ДНР» на местных интернет-ресурсах сообщают о многочисленных пожарах на полигонах ТБО в разных городах. В «ЛНР» замалчивают проблему, но, по сообщениям источников правозащитников, в 2020 году там также участились случаи пожаров – в частности, стихийных свалок в лесополосах.