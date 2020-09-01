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На Луганщине нашли схрон с гранатометами и артснарядами

01.09.20 14:51
Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ

На Луганщине сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили схрон с большим количеством военных средств поражения. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает пресс-центр СБУ.

Арсенал находился в подземном тайнике недалеко от жилых домов в с. Колядовка (Новоайдарский р-н). Из схрона изъяли 2 гранатомета РПГ-22, 66 артиллерийских снарядов, 8 противопехотных гранат различных модификаций, противотанковую мину ТМ-62 (вес тротила – 7,5 кг) и более 7 тыс. патронов разного калибра.

«Проверяется информация о причастности боевиков пророссийского незаконного вооруженного формирования к обустройству схрона. Полученные средства поражения переданы группе разминирования для уничтожения. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины», – сообщают в СБУ.

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