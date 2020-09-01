На Луганщине открыли три обновленные школы (Фото)

Сегодня, 1 сентября, в Лисичанске и Северодонецке (Луганская обл.) открылись три школы, которые были модернизированы в рамках программы «Большая стройка». Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Глава ОГА Сергей Гайдай посетил эти школы и принял участие в торжествах по случаю Дня знаний.

Школа № 14 в Лисичанске сегодня отмечала еще и 30-й юбилей с начала своей работы. В 32-х классах школы № 14 обучаются 822 ученика, из них 11 – инклюзивно. Заведение работает по принципу модульного обучения и экстернат – для детей с неподконтрольных территорий, на базе школы проводится ВНО.

В 2020 году в школе выполнено утепление и отделка внешних стен и цоколя, утепление и замена кровли, замена оконных блоков и наружных дверных блоков, устройство пандуса, навеса и, откосов, установка пожарной сигнализации. На реализацию проекта было выделено 12,9 млн грн.

В общеобразовательной школе № 10 города Северодонецка в 24 классах обучается 641 ученик, организовано инклюзивное обучение для одного ученика и педагогический патронаж для одного ученика.

«В рамках программы "Большая стройка" в этом году реализуется термомодернизация здания школы. Выполнены работы по утеплению и отделке наружных стен, утеплены чердак, фундамента, заменены окна и наружные двери, утепление фундамента. Объем финансирования в 2020 году составил 9,5 млн грн. Всего профинансировано 6,88 млн грн. Выполнение работ составляет 70%. Плановый срок завершения – 30 октября 2020 года», – отметили в Луганской ОГА.

Третья школа, которую посетил глава области, – это Северодонецкая СОШ № 5. Здесь в 20 классах обучаются 536 учеников, организовано инклюзивное обучение 7 учеников, педагогический патронаж осуществляется для двух учеников.

В этом году в школе проведено утепление и отделка наружных стен, утеплен чердак, заменены окна и наружные двери, выполнен капитальный ремонт входов, утепление и отделка фундамента, устройство пандуса, навесы над запасными входами. Финансирование работ осуществляется за счет средств Государственного фонда регионального развития и областного бюджета на общую сумму 8,512 млн грн.