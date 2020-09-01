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Смертельное ДТП в Донецке: Двое погибли, четверо пострадали (Фото)

01.09.20 15:36
Донецк / Фото из соцсетей
Донецк / Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло смертельное ДТП.

Как сегодня, 1 сентября, сообщает пресс-центр «МВД ДНР», авария произошла 31 августа в 20:30 в Ворошиловском районе.

На регулируемом перекрестке, на пересечении пр. Богдана Хмельницкого и ул. Розы Люксембург столкнулись автомобили «ЗАЗ-Таврия» и Lada Granta.

В результате ДТП два человека, находившиеся в автомобиле «ЗАЗ», от полученных травм скончались, еще один был травмирован. Водитель и два пассажира автомобиля Lada получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Как сообщают в местном паблике в соцсетях очевидцы, в ДТП попала машина доставки «Sun City».

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