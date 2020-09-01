В составе сборных: Игроки «Шахтера» стартуют в Лиге Наций

Игроки ФК «Шахтер» в своих сборных стартуют в Лиге наций. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает пресс-служба «горняков».

Главная команда нашей страны, куда приглашены 10 игроков «Шахтера» – Андрей Пятов, Сергей Болбат, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Марлос, Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко и Жуниор Мораес – проведет 2 поединка в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА.

«Сине-желтые» 3 сентября в 21:45 в Лиге А на «Арене Львов» примут сборную Швейцарии. А 6 сентября на выезде подопечные Андрея Шевченко померятся силами с одной из сильнейших команд континента – Испанией – в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано». Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

Полузащитник «горняков» Манор Соломон вызван в расположение сборной Израиля. Первая игра в Лиге наций состоится 4 сентября в 21:45 в Глазго на арене «Хэмпден Парк» с Шотландией, а 7 сентября в 21:45 команда в родных стенах в Нетании на одноименном стадионе встретится со Словакией.

Защитник «оранжево-черных» Давид Хочолава вместе с национальной сборной Грузии также начинает борьбу в Лиге наций. В стартовом туре Лиги С подопечные словака Владимира Вайсса сыграют с Эстонией. Матч 5 сентября в 19:00 в Таллине пройдет на стадионе «Лиллекюла». А 8 сентября в 19:00 в Тбилиси на «Динамо-Арене» имени Бориса Пайчадзе примут Северную Македонию.

Анатолий Трубин, Даниил Сикан и Виктор Корниенко вызваны в молодежную сборную Украины, которая продолжает борьбу в отборочном раунде чемпионата Европы – 2021. Подопечных Руслана Ротаня ожидают 2 выездных поединка в Группе 8.

4 сентября в 19:00 в Ольборге молодежка сыграет с лидером группы Данией. А 8 сентября в 19:00 в Хельсинки предстоит встреча со сборной Финляндии. Отметим, что после 4 поединков украинцы расположились на четвертом месте в группе.