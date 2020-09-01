«Большая стройка»: В Бахмуте показали детский сад за 20 миллионов (Фото)

Сегодня, 1 сентября,в Бахмуте (Донецкая обл.) в рамках президентской программы «Большая стройка» открыли после капитального ремонта детский сад «Крепыш», передает «Сайт города Бахмута».

В дошкольном учебном заведении комбинированного типа, яслях-саду №49 «Крепыш» воспитывается 215 детей и работает 58 сотрудников. Это самый большой детский сад в городе, где работают группы раннего возраста, общего типа, а также группы для детей с нарушением зрения. Кроме того, группы работают по приоритетным направлениям: логико-математическому, физкультурно-оздоровительному, гуманитарному.

С 2017 года в детском саду реализовывался проект по термомодернизации и капитальному ремонту здания общей стоимостью более 20 млн грн. Работы выполнялись подрядной организацией ООО «Арпроектбуд». Средства выделены из Государственного фонда регионального развития и Донецкой облгосадминистрацией.

За это время выполнен капитальный ремонт зданий учреждения, приобретена мебель, мягкий инвентарь, уличное игровое оборудование, кухонный инвентарь на пищеблок, компьютерная техника и другое. Оборудована сенсорная комната, компьютерный класс, в том числе для детей с особыми образовательными потребностями, организована качественная лечебно-профилактическая работа с детьми, имеющими нарушения зрения.

Заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Юлия Костюнина на открытии детского сада «Крепыш» отметила, что в Бахмутский ОТГ только в этом году откроются 4 обновленных учреждения дошкольного образования. Три из них входят в программу «Большая стройка».

Донецкая ОГА подарила детскому саду фортепиано Yamaha, телевизор, интерактивный пол, световой дождь и акустическую систему.