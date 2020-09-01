Рада ввела обязательную индексацию размера алиментов

Верховная Рада в первый день работы четвертой сессии приняла в целом законопроект №3112 о внесении изменений в закон «Об исполнительном производстве» относительно индексации размера алиментов. Соответствующее решение поддержал 321 нардеп, пишет «Сегодня».

«Индексация размера алиментов, определенного в твердой денежной сумме, производится, если иное на предусмотрено в исполнительном документе или в договоре между родителями об уплате алиментов на ребенка, исполнителем в установленном Кабинетом министров порядке. Индексация алиментов производится ежегодно, начиная со второго года после определения размера алиментов», – говорится в тексте законопроекта.

В сопроводительной записке к документу говорится, что основной задачей проекта закона является улучшение материального положения лиц, путем индексации размера алиментов на их содержание.

По мнению авторов закона, его принятие позволит оперативно, «во внесудебном порядке, хотя бы частично возмещать лицу денежные средства на подорожание потребительских товаров и услуг, что особенно важно для детей и реализации их потребностей во всестороннем духовном и физическом развитии, а также для обеспечения надлежащего уровня жизни, питания, воспитания и тому подобное».

«Задачами принятия законопроекта также является устранение коллизий в законодательстве и частичное уменьшение нагрузки на местные общие суды и соответствующие суды апелляционной и кассационной инстанций», – говорится в пояснительной записке.