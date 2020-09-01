Забой до 85 сантиметров: На Луганщине раскрыли «теневую» добычу угля на госшахте

В Луганской области Служба безопасности Украины заблокировала «теневую» угледобычу, которую организовали в начале этого года должностные лица руководящего звена одной из шахт ГП «Первомайскуголь». Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники СБУ установили, что на участке шахты были проложены нелегальные угольные выработки.

«Шахтеров заставляли работать в аварийных условиях, в "забое" 65-85 см высотой, что является грубым нарушением законодательства. "Черное золото", которое они добывали, злоумышленники не учитывали и сбывали местным предпринимателям за наличные. Ежесуточно участок добывал почти 50-60 тонн неучтенного угля. Для сокрытия преступления руководство шахты занижало официальные показатели добычи», – сообщили в СБУ.

В рамках начатого уголовного производства было проведено 8 обысков в админздании шахты, в офисе фирмы, причастной к нелегальной схеме, на угольных площадках в городах Золотое и Горное и по месту жительства фигурантов.

Правоохранители изъяли наличные в сумме 120 тыс. долл. США, бухгалтерскую, маркшейдерскую, товарно-транспортную документацию, жесткие диски компьютеров, которые содержат информацию об официальных и фактических объемах добытой и реализованной угольной продукции, три грузовых автомобиля и другую технику. Кроме этого, на угольных площадках выявлено почти 1,2 тыс. тонн незаконно добытого и подготовленного к «теневой» реализации угля.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц») Уголовного кодекса Украины.