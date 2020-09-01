В 300 мерах от линии фронта: В село Травневое врач приезжает только раз в месяц (Видео)

Село Травневое (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) находится в 300 метрах от линии фронта. До 2014 года здесь проживало 225 человек, сейчас осталось 70. Она из основных проблем – медицина.

До начала войны фельдшерско-акушерский пункт в Травневом располагался в отдельном здании на окраине села. Но сейчас ФАП разместили в частном доме, т.к. изначальное место находится в обстреливаемой зоне.

Местные жители называют ФАП центром общения, здесь они собираются вместе чаще всего. В пункте не только принимают приезжие медики, но также приезжают гуманитарные миссии, представители органов власти.

«Этот дом под ФАП предоставили его хозяева, которые сейчас проживают на неподконтрольной территории. Сами жители села сделали здесь ремонт», – рассказывает Нина Уманец, представительница гуманитарной миссии «Пролиска».

73-летняя Надежда Усаченко жалуется на боли в коленях. Но в село медики приезжают не каждый день. В экстренных случаях можно вызвать «скорую помощь», но она не всегда приезжает. «В большинстве случаях терпим, "скорую" не вызываем. "Скорая" нужна больше для тех, кто помоложе. А мне уже 73 года, я вызывать не буду, буду терпеть боль», – говорит пенсионерка.

«Сегодня в села Травневое и Гладосово два раза в неделю приезжает фельдшер, один раз в месяц – врач из Новолуганской амбулатории… Да, это проблема – нет возможности обеспечить здесь доступ к медицине круглосуточно, каждую минуту, как это должно быть. Потому что села отдаленные и находятся на самой линии разграничения», – отмечает председатель Бахмутской райгосадминистрации Татьяна Ерохина.

Поэтому жители за помощью также обращаются к военным медикам. «Когда сильно плохо, то военный врач может прийти и на дом», – подтверждает пенсионерка Тамара Петренко.

Татьяна Ерохина отмечает, что местная власть передает военному медику медикаменты, «потому что он не может использовать свои медикаменты для обслуживания гражданских лиц».

«Когда сильно плохо, то и умереть можно. Но вообще-то приезжают – Красный Крест раз в месяц приезжает, наш семейный врач – раз в месяц. "Скорая" к нам не приезжает. Вот так бегаешь по соседям, таблетки ищешь», – говорит местная жительница Мария Григель.

Если же нужно посетить узкопрофильных специалистов, жителям приходится ехать за 30 километров в Бахмут.

«Я езжу в Бахмут, покупаю медикаменты. Потому что здесь их купить негде. Если приезжает семейный врач, и есть необходимость в каких-то лекарствах, она дает их бесплатно», – продолжает Мария Григель.

Сейчас Травневое связано транспортным сообщением только с Бахмутом – это социальный автобус от гуманитарной организации ADRA. Благодаря этому жители по предварительной записи раз в неделю, в пятницу, могут выехать в город.

Ближайшая амбулатория находится за 11 километров в поселке Новолуганском, однако оставшаяся дорога между населенными пунктами – грунтовая, по ней общественный транспорт не ходит.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»