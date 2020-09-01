Древние города: К 375-летию Славянска Нацбанк выпустит памятную монету

Национальный банк Украины к 375-летию Славянска выпустит коллекционную монету. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

В «План выпуска памятных монет и сувенирной продукции на 2020 год» в тематике «Древние города» входит выпуск памятной монеты «375 лет со дня основания города Славянска».

Номинал монеты – 5 грн, тираж – 35 тысяч. Монету изготовят из сплава меди, цинка и никеля.

Напомним, день города Славянска в 2020 году будет отмечаться 5 сентября (отмечается в первую субботу после 3 сентября). Планируются праздничные мероприятия, в том числе концерт и салют, «Фестиваль еды». Празднование будет проходить на двух площадках – в парке Шелковичном и на центральной площади.