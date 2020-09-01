План «Б» – переселение жителей неподконтрольного Донбасса, – Пристайко

В решении вооруженного конфликта на Донбассе у Украины есть три этапа – выполнение Минских соглашений, введение миротворцев ООН и переселение жителей с неподконтрольных территорий. Об этом в интервью «Европейской правде» рассказал новый посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Он отметил, что если «Минск» и миротворцы не сработают, тогда придется переходить к плану «Б» – к программе по переселению людей. Ее некоторые называют планом «С» («Стена»), однако Пристайко не нравится такое определение, т.к. оно вызывает негативные эмоции и отторганется обществом. «Например, построить четыре города-сателлиты в различных регионах страны, куда смогут заехать те, кто хочет продолжить строить Украину вместе с нами… Это больше похоже на то, что делала Западная Германия после войны. Они признали на этом этапе – мы не можем объединиться, но мы остаемся нацией, которая затем объединится», – рассказал он.

Но при плане «Б» сохранится линия разграничения, «стена», из-за которой буду всегда идти угроза о нападении со стороны России. «Это одна из задач России – сделать так, чтобы мы всегда принимали решение под давлением этой возможности. Чтобы мы развивали государство, постоянно оглядываясь через плечо – не пойдут ли они в атаку. Именно поэтому звучат заявления всевозможных "лидеров Л-ДНР", что они хотят "восстановить территориальную целостность Донецкой и Луганской областей". Наша же задача – кивать головой и усиливать свои вооруженные силы», – сказал посол.

Еще один серьезный минус плана «Б» – откладывание в «долгий ящик» темы возврата неподконтрольного Донбасса в состав Украины. «Но мы должны найти эту формулу и сказать: "Нет. Это наша земля, ее захватил агрессор. Но у нас нет военной силы, чтобы забрать ее у агрессора, а наши партнеры не могут помочь в этом". И единственным вариантом, который позволит не изменить курс нашего развития, – не стать "Боснией и Герцеговиной", недействующей демократией – это отложить [восстановление территориальной целостности] в долгий ящик», – отметил Пристайко.

Конечно, Украине хотелось бы, чтобы все страны, как одна, беспокоились о российско-украинской войне и готовы были бы подставить плечо. «Но это не так. Даже без пандемии коронавируса. Даже для многих украинцев война начинает становиться чем-то вроде: "ах, да, восток. Там что-то происходит, но есть другие проблемы". У других государств еще больше аргументов, чтобы, почесывая голову, говорить: "Это все плохо, конфликт не должен уносить жизни ...", – и переключиться на другое», – констатирует дипломат.

«Но если мы позволим конфликту отойти на второй, третий, четвертый план, то он может остаться только нашей проблемой. Я считаю, что мы должны осознавать: внимание мира к нашим проблемам не может сохраняться вечно. Поэтому конфликт надо решать, или так, или иначе. Именно поэтому я, описывая возможные действия в отношении Донбасса, подчеркивал: каждый раз должны звучать какие-то конкретные сроки, типа: план "А" действует до декабря, далее – план "Б". Пусть эти сроки будут чисто формальные, непонятно откуда взятые. Они должны существовать для того, чтобы понимать, что это не бесконечная история», – заключил он.

Пистайко подчеркнул, что сейчас не участвует в переговорах по Донбассу, поэтому его высказывания не являются официальной позицией Украины по этому вопросу.

Напомним, ранее дипломат заявил, что санкции против России не эффективны в борьбе за Донбасс, поэтому нужен временный отказ от возвращения территорий.