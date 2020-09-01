Выборы на неподконтрольном Донбассе поставят под сомнение легитимность волеизъявления по всей стране, – Разумков

Проведение этой осенью выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые сейчас неподконтрольны украинской власти, может привести к тому, что возникнут серьезные вопросы к легитимности местных выборов на всей территории страны. Об этом сегодня, 1 сентября, заявил в парламенте глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает «Главред».

По его словам, он поддерживает проведение выборов на Донбассе, но только в условиях реализации избирательного процесса под контролем Киева.

«Если эти выборы будут без выборов, если это будет не по украинскому законодательству, если это будет не волеизъявление, а назначение, то это не выборы. Я думаю, что это вряд ли может состояться», – сказал Разумков.

Комментируя обращение Кравчука к Раде с просьбой рассмотреть возможность проведения выборов на неподконтрольных Украине территориях уже этой осенью, политик отметил, что внесение изменений в постановление парламента о местных выборах может привести к проблемам не только в юридических аспектах, но и вызовет ряд споров в вопросе признания результатов выборов.

«Внести в него изменения (в постановление парламента о местных выборах, – ред.) – это фактически создать коллизию, которую я лично не до конца понимаю, как надо будет исправлять. Ведь это может привести к тому, что под сомнение будет поставлена легитимность организации выборов на всей остальной территории нашего государства», – подчеркнул глава Верховной Рады.