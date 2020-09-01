До уровня Ростовской области: В «ДНР» рассказали как будут повышать зарплаты и пенсии

В «ДНР» зарплаты работников бюджетной сферы, пенсии и соцвыплаты будут поэтапно повышать до уровня Ростовской области России. Об этом сегодня, 1 сентября, заявил «глава ДНР» Денис Пушилин на встрече со студентами-медиками, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Запланировано три этапа повышения, в результате которых мы должны выйти на уровень Ростовской области. В том числе это и повышение зарплаты работникам бюджетной сферы в среднем на 28% на каждом этапе, зарплаты госслужащим, которая будет в среднем повышаться на 18%, а также пенсий и социальных пособий, которые будут повышаться в среднем на 20%», – утверждает Пушилин.

По его словам, повышения запланированы на 1 января 2021 года, затем в июле 2021 года и январе 2022 года.

Напомним, в «ДНР» средний уровень заработной платы составляет 11 тыс. руб. (4 400 грн по местному курсу валют), что почти в 3 раза ниже, чем на подконтрольной Донетчине. В июле в Донецкой области средняя номинальная заработная плата составила 13 071 грн. При этом цены в «республике» аналогичны украинским.