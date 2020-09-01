Обычная, дистанционная, домашняя: Шмыгаль рассказал, что родители сами могут выбирать форму обучения

Родители могут сами выбирать формы обучения для детей. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире одного из телеканалов.

Он отметил, что согласно решению правительства 1 сентября этого года проходит в классической форме в целом в Украине. Однако в «красных зонах» обучение будет происходить дистанционно.

«Сегодня в Украине есть возможность учиться как в традиционной форме, так и дистанционной, экстернатной или домашней. Родители могут выбирать любую из этих форм обучения», – цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства.

Премьер добавил, что будут продолжать транслироваться телевизионные уроки, чтобы дети в сельской местности могли приобретать знания и пройти обучение дистанционно.

Отдельно Денис Шмыгаль подчеркнул, что ответственность за закупку средств индивидуальной защиты, антисептиков и т.д. для преподавательского состава несут местные органы власти.

«Владельцами заведений являются местные органы самоуправления, и они должны были обеспечить их всем необходимым. Мы это контролируем. Соответствующие комиссии выезжали в школы в течение двух предыдущих недель и будут контролировать ситуацию в дальнейшем», – добавил глава Кабмина.

По его словам, высшие учебные заведения будут работать так же, как средние и дошкольные. Однако если вуз находится в «оранжевой зоне», будет запрещено обучение в группах более 20 человек.