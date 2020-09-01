За высказывания по Донбассу Витольда Фокина внесли в базу «Миротворец»

Первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольда Фокина внесли в базу «Миротворец».

На сайте «Миротворца» указано, что первый премьер-министр независимой Украины является «провокатором».

«Сознательное участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественно-политической жизни в Украине. Отрицание российской агрессии. Манипуляция общественно значимой информацией. Участие в попытках легализации российско-террористических формирований», – сказано в отношении Фокина в базе «Миротворца».

Напомним, ранее первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Витольд Фокин заявил, что Украина может согласиться на проведение всеобщей амнистии в обмен на то, чтобы Россия не настаивала на закреплении «особого статуса» Донбасса в Конституции страны. Кроме того, он считает, что «особый статус» должен иметь весь Донбасс, а не только ныне неподконтрольные территории.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал высказывания в СМИ Витольда Фокина провокационными и такими, которые не отвечают национальным интересам. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что отдельные комментарии, прозвучавшие в интервью Витольда Фокина, не отражают официальной позиции Украины.

При этом сам Витольд Фокин убежден, что его заявления по Донбассу критикуют люди, связанные с предыдущей властью, и сторонники войны