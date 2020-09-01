На нынешних и будущих: В ПФУ рассказали, как повышение «минималки» отразится на пенсионерах

Рост минимальной зарплаты, которая с 1 сентября составила 5000 грн, скажется на пожилых людях, которые не имеют право на пенсию, а также на трудящихся, которым необходимо наработать страховой стаж для получения пенсии по достижению пенсионного возраста. Об этом рассказала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Татьяна Король.

С повышением «минималки» вырос размер социального пособия лицам, которые не имеют право на пенсию. «Государством установлена минимальная гарантия в размере 40% минимальной заработной платы для лиц, которые достигли 65 лет и не имеют минимального страхового стажа (для женщин – 30 лет, для мужчин – 35 лет). Исходя из 40% от минимальной заработной платы эта минимальная гарантия составляет 2 000 грн. В сравнении с августом она выросла на 110 грн 80 коп.», – сообщила она.

Для работающих людей изменения коснулись размера минимального страхового взноса. Сегодня Единый социальный взнос (ЕСВ) составляет 22% от заработной платы. И с учетом роста до 5000 грн минимальной зарплаты, с 1 сентября минимальный страховой взнос стал 1100 грн.

Чтобы период работы был засчитан в страховой стаж, нужно оплатить взнос не менее минимального. «То есть чтобы каждый отработанный месяц человека был засчитан в страховой стаж, должен быть оплачен ЕСВ в размере не менее 1100 грн. Это касается почти 2,7 млн работников, которые получают зарплату на уровне минимальной или меньше. Также это касается 1,8 млн частных предпринимателей (ФЛП), самозанятых лиц, фермеров, которые обеспечивают себя работой самостоятельно», – пояснила Король.

Как сообщалось ранее, правительство Украины планирует до середины 2021 года повысить «минималку» до 6500 грн. Но рост будет постепенным:

с 1 сентября первое увеличение – до 5000 грн;

с января 2021 года – 6000 грн;

с июля 2021 года – 6500 грн.

25 августа Верховная Рада поддержала законопроект об увеличении с 1 сентября минимальной зарплаты до 5000 грн. На этой базе будет планироваться бюджет на 2021 год, который, согласно закону, правительство должно подать в парламент до 15 сентября этого года.

Напомним, что сегодня в Украине мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины пока в 59,5 лет (но с 1 апреля 2021 года – тоже в 60). Сейчас применяется 10-кратное соотношение минимальной и максимальной пенсии.

Гражданин получает право на пенсию при наличии определенного страхового стажа. Если стажа не хватает – его можно докупить, иначе человек в 65 лет будет иметь право не на пенсию, а на социальное пособие.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube