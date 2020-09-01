«Рано или поздно»: Пушилин заявил, что в «ДНР» начнут призыв на военную службу

В «ДНР» планируют объявлять призыв на военную службу. Об этом сегодня, 1 сентября, заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, сообщают местные интернет-ресурсы.

Он прокомментировал появившуюся об этом информацию в интернете.

«Рано или поздно мы все равно придем к тому, что призыв будет нужен. Но это не призыв на передовую – у нас есть квалифицированные военнослужащие, которые защищают наши рубежи. Призыв будет касаться обучения в тылу, потому что мужчина должен оставаться мужчиной. И, как показала практика, войну можно ожидать в любой момент», – заявил Пушилин.

Он утверждает, что «слишком большие перерывы без призыва могут негативно сказаться на безопасности будущих поколений».

«Но в этом году о призыве говорить еще преждевременно», – добавил «глава ДНР».