Заразились с супругой: Сергей Бабкин о том, как переносит коронавирус

Украинский музыкант, автор и исполнитель собственных песен, лидер группы «Пятница» Сергей Бабкин вместе с супругой Снежаной заболел коронавирусом. В Facebook он рассказал, какие у супругов симптомы были симптомы, и как они переносят COVID-19.

– Друзья, мы со Снежаной Бабкиной получили положительные тесты на COVID-19.

Где мы могли заразиться? Не знаем. Везде. Конкретного места и дня нет. Да и с теми, кто явно болел, мы не контактировали. Всегда придерживались мер предосторожности: носили маски, обрабатывали руки, соблюдали дистанцию...

Как все начиналось.

4 дня назад (23 августа, – ред.) вечером Снежа почувствовала легкое першение в горле и ломоту в теле. На следующий день резко появился сухой кашель, горло не болело. Температура повысилась немного до 37,1.

Она незамедлительно позвонила нашему семейному доктору Андрею Юрьевичу, рассказала о симптомах, врач тотчас порекомендовал сдать тест. Это был День Независимости.

Я был на съемках с самого раннего утра. Чувствовал себя хорошо. В праздничный день в Киеве, Снежана еле нашла врача. Днем у нее поднялась температура до 38,6. Она сбила.

Врач приехал к нам в гостиницу ближе к вечеру. Я уже вернулся, был рядом, поддерживал и переживал за нее. Врач взял ПЦР-тест у Снежки и за компанию у меня. Хотя, повторюсь, что у меня даже намека на недуг не было.

На следующий день Снежа проснулась от жуткой «ломки тела». Оно все очень болело, температура была 37. Пропало обоняние, хотя нос забит не был. И еще сильное жжение в области позвоночника, в грудном отделе.

Поехали, сделали КТ и развернутый анализ крови, на всякий случай.

Сегодня утром пришел положительный результат теста...

Конечно, мы на самоизоляции, конечно, мы сообщили всем, с кем контактировали в эти дни, конечно, мы на связи с врачом...

КТ – все чисто.

Анализ крови – еще ждем.

У меня вчера поднялась температура...

Кажется, что COVID-19 где-то далеко. Но, на самом деле, он очень близко.

Прошу всех быть предельно внимательными и аккуратными! Соблюдать меры безопасности и прислушиваться к себе. Не игнорировать первые симптомы. Наше Здоровье – главное, что есть у нас! Берегите себя и близких. Будьте здоровенькими!