ВГА на Донбассе дают выводы об отмене выборов на основе несуществующих документов, – ОПОРА

Есть 18 громад в Донецкой и Луганской областях, где местные выборы не будут проводиться. Однако выводы, на основе которых Центральная избирательная комиссия приняла это решение, являются сомнительными. Об этом заявила координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в эфире одного из телеканалов.

«Процедура, которая была определена в 2014 году, говорила, что есть военно-гражданские администрации (ВГА). Они готовят аналитику, на основе которой ЦИК принимает решение, где нельзя проводить выборы. Если ознакомиться с выводами ВГА, можно увидеть, что там нет никаких фактов и аргументов. Просто написано, что на этих участках выборы провести невозможно. Почему? В связи с чем? Какое должностное лицо среднего звена решило, что выборов не будет там, где они были в 2015 году, где выбирали президента и парламент в прошлом году», – цитирует Айвазовскую пресс-служба организации.

По ее словам, Северодонецк и Лисичанск являются политическими центрами Луганской области, и они – на подконтрольной украинской власти территории.

«Однако эти города без местного самоуправления, потому что есть конфликт интересов. ВГА подает выводы, ссылаясь на несуществующие документы, а Центральная избирательная комиссия принимает свое решение на их основе. Это – нарушение Конституции. Парламент должен определить формулы, критерии и индикаторы того, где на подконтрольной правительству территории проводим выборы, где – нет», – подчеркнула Ольга Айвазовская.