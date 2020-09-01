Действуют до 28 сентября: Новые правила пересечения КПВВ на Донбассе

Новые правила пересечения линии разграничения на Донбассе действуют с 28 августа по 28 сентября. Об этом сегодня, 1 сентября, напоминает БФ «Право на защиту» («Право на захист»).

Требования к пересекающим украинские контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) следующие.

Лица, пребывающие на подконтрольную Украине территорию из «Л-ДНР», обязаны:

проходить самоизоляцию с мобильным приложением «Дій вдома», которое необходимо установить и активировать. В случае невозможности установления «Дій вдома», человек должен пройти обсервацию;

устанавливать приложение «Дій вдома» должен каждый человек от 12 лет, в том числе – поступающие в украинские вузы через образовательные центры «Донбасс-Украина» и лица, их сопровождающие. Исключения касается только работников представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине;

иностранцы и лица без гражданства при пересечении линии разграничения (в любом направлении) обязаны иметь полис (свидетельство, сертификат) страхования, покрывающий расходы, связанные с лечением COVID-19, и который действует на срок пребывания в Украине. Полис (свидетельство, сертификат) должен быть выдан страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией-партнером на территории Украины (ассистанс).

Обсервация:

пребывание лиц в обсерваторах, кроме питания, является бесплатным;

лица, находящиеся в обсерваторах, могут получать личные вещи, продукты питания (кроме алкогольных напитков и вещей, запрещенных к хранению) и обязаны соблюдать правила, установленные администрацией места обсервации;

транспортировка из места обсервации к местам проживания осуществляется за собственные средства лиц;

пребывание в обсерваторах иностранцев и лиц без гражданства (кроме иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, и лиц, признанных беженцами, или лиц, которые нуждаются в дополнительной защите) оплачивается страховщиком в соответствии с полисом (свидетельством, сертификатом) страхования расходов, связанных с обсервацией. Или такие лица могут оплатить обсервацию самостоятельно.

«Самоизоляция, обсервация лиц в связи с пересечением линии разграничения прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, проведенного после пересечения КПВВ», – добавили правозащитники.