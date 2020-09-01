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«Ощадбанк» и карантин: Правозащитники напомнили об основных изменениях для переселенцев

01.09.20 19:48

В августе произошел ряд изменений, связанных с обслуживанием переселенцев в АО «Ощадбанк» во время карантина. Об этом напоминает «Юридический советник для переселенцев».

Во-первых, действует мораторий на прохождение физической идентификации в «Ощадбанке» переселенцами, которые в данном финучреждении получают социальные выплаты или пенсию. Идентификацию можно не проходить в период действия карантина и в течение 60 дней со дня его отмены. На выплаты это никак не повлияет.

Во-вторых, «Ощадбанк» продлил срок действия банковских карт переселенцев, который истек во время карантина. Такие карты не будут блокироваться до 1 октября 2020 года. В дальнейшем срок их действия продолжать не планируется.

В-третьих, теперь переселенцы, которые имеют счета в филиалах «Ощадбанка» в Донецкой и Луганской области, могут через интернет записаться в очередь для получения банковских карт в удобное время. Сейчас такая возможность реализована:

Кроме того, с помощью чат-бота можно:

  • проверять баланс карточного счета и счета мобильных сбережений;
  • заказывать выписки со счета по электронной почте;
  • проверять состояние задолженности по карточному счету;
  • блокировать и активировать карточки, снимать лимиты;
  • уточнять статусы карточки, последней транзакции и доставки карты, статус денежного перевода;
  • подключать SMS-банкинг;
  • продлевать срок действия карты;
  • активировать возможность снятия наличных без карты и др.

Вместе с тем, по-прежнему, записаться на прием к специалистам АО «Сбербанк» можно и по телефону горячей линии банка: 0-8-00-210-800.

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