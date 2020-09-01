Переселенцы имеют право как избирать, так и быть избранными, – Резников

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) для голосования на местных выборах должны до 10 сентября обратиться в территориальные органы Реестра избирателей по новому избирательному адресу. Об этом рассказал вице–премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Он подчеркнул, что самое главное для переселенцев – это зарегистрироваться до 10 сентября в Государственном реестре избирателей. Процедура несложная и предусматривает ряд действий, включая предоставление документов.

«В первую очередь, это ваш паспорт, ваше свидетельство внутренне перемещенного лица, и самое главное – документы, подтверждающие, что вы законно находитесь в том или ином месте, где вы намерены проголосовать на местных выборах – город, село, поселок и тому подобное. Потому что нужно привязаться к тому месту, где вы хотите выбрать своего мэра, своих депутатов. А может, вы намерены баллотироваться в списках одной из политических сил, участвующих в этих местных выборах», – рассказал министр.

Резников подчеркнул, что внутренне перемещенные лица имеют право как избирать, так и быть избранными.

«Они могут и хотят реализовать свое право избирать и быть избранными, в том числе на местных выборах. Поскольку такое право на выборах президента было восстановлено, они уже голосовали на местах временной регистрации, они это сделали, свой голос реализовали. Они работают, они платят налоги, от всех зарплат отчисляется соответствующий налог и много другой пользы они приносят. Так почему же им не дать такую возможность, наполняя своим трудом, своими усилиями, своей энергией местные громады, в том числе не принять участие в голосовании?», – отметил вице-премьер.

Напомним, 24 июля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на своем заседании приняла решение об упрощении процедуры изменения избирательного адреса для переселенцев и мобильных внутри страны граждан. Теперь документальное подтверждение нового адреса не требуется. В заявлении необходимо лишь указать адрес жилья, по которому избиратель фактически проживает и который просит определить его новым избирательным адресом.

С 1 июля внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут подавать заявку на изменение места голосования на местных выборах, которые запланированы на октябрь. Согласно новому Избирательному кодексу, теперь переселенцы смогут голосовать на местных выборах и выбирать тех кандидатов, которые будут представлять их интересы, помогать решать насущные проблемы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Дом»