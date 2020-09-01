Красный Крест восстановил детский сад в неподконтрольном Докучаевске (Фото)

Сегодня, 1 сентября, в Докучаевске (временно неподконтрольная украиснкой власти часть Донецкой обл.) после капитального ремонта открылся детский сад. Учреждение для более 40 детей помог восстановить Международный Комитет Красного Креста (МККК), сообщает пресс-служба Донецкого представительства организации.



В 2015 году здание сада серьезно пострадало в результате боевых действий: были разбиты окна и фасад, в следствии чего учреждение пришлось закрыть. Спустя несколько лет при участи МККК в детском саду был проведен капитальный ремонт и предоставлено все необходимое оборудование для оснащения спальных и игровых комнат, кухни, кабинетов логопеда и психолога.

Помимо этого, в планах МККК до конца года обустроить игровую площадку для воспитанников детского сада.



«Проект восстановления детского сада в Докучаевске был одним из самых крупных проектов МККК в регионе, его реализация заняла несколько лет. Мы рады, что благодаря совместным усилиям, этот проект полностью завершен и сегодня детский сад распахнул свои двери для детей», – сказал Сирил Жорена, глава офиса МККК в Донецке, на открытии учреждения.