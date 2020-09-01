Переселенцу: Как заставить Пенсионный фонд вернуть судебный сбор

Пенсионеры, которые выиграли судебные процессы у Пенсионного фонда Украины, могут требовать возмещения судебного сбора. В решении должно быть отмечено, что суд присудил взыскать его с управления ПФУ. Но часто ПФУ отказывается выполнять эту норму добровольно. Об этом сообщает «Юридический советник для переселенцев».

Но добиться возмещения судебного сбора возможно.

Порядок исполнения судебных решений о взыскании средств государственного и местных бюджетов или должников определен постановлением Кабинета министров Украины от 03.08.2011 № 845. В соответствии с Порядком, для взыскания с государственного органа, которым является управление ПФУ, уплаченного истцом судебного сбора по решению суда необходимо пройти несколько шагов:

обратиться в суд, в который вы подавали исковое заявление, для получения исполнительного листа. В соответствующем документе должна быть указана часть решения о взыскании за счет бюджетных ассигнований управления ПФУ уплаченного вами судебного сбора;

обратиться в орган Казначейства, в котором обслуживается должник (управление ПФУ, к которому вы предъявляли иск), либо по его местонахождению, с пакетом следующих документов:

– заявление об исполнении решения суда о взыскании средств уплаченного судебного сбора (образец по ссылке);

– оригинал полученного в суде исполнительного листа (предварительно сделайте себе его копию);

– копия справки с указанием реквизитов банковского счета;

– копия паспорта, идентификационного кода и справки переселенца (справка ВПЛ необязательна, предоставляется по желанию).

Представить эти документы можно как при личном обращении в соответствующий орган Казначейства, так и путем направления их по почте ценным или заказным письмом с уведомлением. При этом органы Казначейства могут затребовать от заявителя (взыскателя) иных сведений.

Решение о взыскании средств государственного и местных бюджетов или должников выполняется в порядке очередности поступления таких документов. То есть требуемый судебный сбор от ПФУ может быть перечислен не сразу.